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Не тільки F-16. Захід обговорює надання Україні ще одного типу винищувачів, - Politico

Фото: F-18 (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Країни Заходу порушили питання передачі Україні винищувачів F-18. Однак, до реалізації цього плану поки що далеко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Десятки винищувачів F-18 можуть стати доступними для продажу вже в кінці десятиліття, оскільки країни планують поступово замінити їх більш сучасними F-35. Зокрема це збільшить кількість країн, які будуть готові передати ці літаки Україні.

Винищувачами F-18 володіють:

  • Австралія;
  • Канада;
  • Швейцарія;
  • Іспанія;
  • Фінляндія.

Зокрема деякі з вищезгаданих країн вже мають контракти на поставку F-35.

В чому відмінність між F-16 і F-18

F-18 швидший за свого попередника й обладнаний двома двигунами. Шасі літака також є більш міцним. Натомість F-16 має більшу дальність польоту й здатний довше перебувати в небі без дозаправлення. Озброєння на літаках майже однакове.

Україна може отримати австралійські F/A-18

Як повідомляють джерела в уряді Австралії, США прихильно ставляться до ідеї передати Україні F/A-18. Схвалення Білого дому є важливим, оскільки Штати володіють інтелектуальною власністю на винищувачі.

Австралія списала 41 літак F/A-18 й замінила їх сучаснішими F-35. Наразі списані винищувачі стоять в ангарі на базі RAAF у Вільямтауні під Ньюкаслом.

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