RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не только F-16. Запад обсуждает предоставление Украине еще одного типа истребителей, - Politico

Фото: F-18 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Страны Запада подняли вопрос передачи Украине истребителей F-18. Однако до реализации этого плана пока далеко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Десятки истребителей F-18 могут стать доступны для продажи уже в конце десятилетия, поскольку страны планируют постепенно заменить их более современными F-35. В частности, это увеличит количество стран, которые будут готовы передать эти самолеты Украине.

Истребителями F-18 обладают:

  • Австралия;
  • Канада;
  • Швейцария;
  • Испания;
  • Финляндия.

В частности, некоторые из вышеупомянутых стран уже имеют контракты на поставку F-35.

В чем разница между F-16 и F-18

F-18 быстрее своего предшественника и оборудован двумя двигателями. Шасси самолета также является более прочным. Зато F-16 имеет большую дальность полета и способен дольше находиться в небе без дозаправки. Вооружение на самолетах почти одинаковое.

Украина может получить австралийские F/A-18

Как сообщают источники в правительстве Австралии, США благосклонно относятся к идее передать Украине F/A-18. Одобрение Белого дома важно, поскольку Штаты обладают интеллектуальной собственностью на истребители.

Австралия списала 41 самолет F/A-18 и заменила их более современными F-35. В настоящее время списанные истребители стоят в ангаре на базе RAAF в Вильямтауне под Ньюкаслом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
F-16Война в Украине