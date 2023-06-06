Україна може отримати понад 40 австралійських винищувачів F/A-18, - ЗМІ

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Australian Financial Review .

Джерела в уряді Австралії повідомили, що США прихильно ставляться до ідеї передати Україні F/A-18. Схвалення Вашингтона для передачі літаків необхідно, оскільки США володіють інтелектуальної власністю на винищувачі. Повідомляється, що 41 літак було списано з озброєння Королівських військово-повітряних сил і замінено сучасними F-35.

Списані літаки F/A-18 стоять в ангарі на базі RAAF у Вільямтауні під Ньюкаслом. Раніше передбачалося, що винищувачі утилізують або продадуть приватній авіаційній компанії RAVN Aerospace для використання в США у ролі "ворогів" для навчання пілотів.

Інше джерело, близьке до переговорів, погодилося, що немає сенсу знищувати абсолютно справні літаки, які, за його словами, можуть бути приведені в бойову готовність протягом чотирьох місяців і використані для відображення вторгнення РФ.

Що відомо про літаки F/A-18

F/A-18 – це американський палубний винищувач-бомбардувальник, розроблений у 1970-х роках. Він полягає на озброєнні низки країн Європи, Океанії та Близького Сходу. У США літак залишився на службі лише в корпусі морської піхоти, а також тренувальних та експериментальних ескадрильях.

У різні часи можливість придбання F/A-18 розглядалася Австрією, Угорщиною, Польщею, Сінгапуром, Філіппінами, Чехією, Чилі. Декілька літаків були замовлені Таїландом, проте замовлення було анульовано після Азіатської фінансової кризи 1997 року.

Навчання українських пілотів на американських літаках

Раніше повідомлялося, що низка європейських країн, а також Канада та США заявили про готовність проводити навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Президент США Джо Байден на саміті "Великої сімки" підтвердив намір країни приєднатися до цієї ініціативи.

Відомо, що Польща вже склала графік тренувань українських пілотів на F-16. Також, за даними ЗМІ, навчати пілотів ЗСУ буде і Британія. За даними обізнаних джерел, підготовка українських пілотів може тривати чотири місяці.