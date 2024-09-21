Не тільки F-16 та Mirage-2000. Консультації йдуть щодо ще двох типів літаків, - Умєров

Україна консультується з партнерами щодо постачання винищувачів західного зразка кількох типів. І мова не лише про Mirage-2000 та F-16.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Рустема Умєрова в ефірі телемарафону.
За його словами, у процесі переходу на західні платформи є три фокуси: тренування, розвиток своєї інфраструктури та передача літаків.
"Зараз у нас вже є від партнерів те, що вони дають нам commitment (зобов'язання, - ред.) по F-16, commitment дають по "міражам". Консультації йдуть по Gripen, консультації йдуть по Eurofighter. Тобто це дуже хороший список платформ, і ми обговорюємо, коли вони вже почнуть… Скоро ми матимемо результати, які ми будемо анонсувати. Сподіваюся, згодом ми повідомимо", - зазначив міністр.
Перші літаки F-16 українські Повітряні сили отримали на початку серпня. Скільки саме невідомо, але західні ЗМІ писали про партію з 6 одиниць. Ці літаки не виконують завдання на фронті, а беруть участь у відбитті ракетних та дронових атак.
В одній із таких атак було втрачено перший F-16, який пілотував Олексій Месь із позивним "Мунфіш". За даними Breaking Defense, літак міг випадково пролетіти через хмару уламків успішно збитої ракети. Партнери України обіцяють поставити ще кілька одиниць до кінця року.
Французький президент Еммануель Макрон оголосив про намір передати ці винищувачі влітку 2024 року. Деталі ініціативи невідомі, але Повітряні сили України вважають, що літаки зможуть ефективно виконувати бойові завдання.
Як пише видання SudOuest, частина винищувачів Mirage-2000-5 буде модернізована, щоб покращити можливості атакувати наземні цілі. Ймовірно, йдеться про адаптацію літаків до бомб AASM. Таким чином, "міражі" відійдуть від традиційної ролі перехоплювача.
Нагадаємо, у липні стало відомо, щоУкраїна домовляється зі Швецією про постачання винищувачів JAS-39 Gripen, незважаючи на пріоритет на F-16. Хоча шведська сторона зазначає, що саме Київ нібито вирішив, що для нього забагато мати одразу кілька типів бойових літаків.
Щодо Eurofighter Typhoon, то раніше конкретних офіційних заяв із цього приводу не було.
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