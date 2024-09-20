Катастрофа F-16 могла статися через ушкодження від уламків збитої ракети РФ, - Breaking Defense

Місії F-16 для перехоплення російських ракет за участю батарей ППО вимагають точної координації. Їх ускладнює те, що українські військові не використовують у таких операціях IFF.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Breaking Defense.

Як зауважили в Breaking Defense, місії з перехоплення ракет за участю винищувачів і батарей ППО, які діють спільно, вимагають точної координації. За словами багатьох джерел, цю координацію ускладнює той факт, що ні винищувачі, ні наземні підрозділи ППО не використовують в цих операціях IFF.

На початку повномасштабного вторгнення, коли російська, і українська сторони використовували одні й ті ж літаки, викликала побоювання, що літаки однієї сторони можуть бути переплутані з літаками іншої сторони. Така практика невикористання IFF була продовжена і з літаками F-16, які зараз перебувають на озброєнні.

Однак одна з версій авіакатастрофи F-16, полягає в тому, що винищувач ненавмисно пролетів через хмару уламків, утворену в результаті успішного знищення однієї з російських ракет, що летіли на нього. Ці фрагменти знищеної ракети могли спричинити пошкодження двигуна та інших частин літака. Саме це могло стати причиною розпаду F-16 на частини та загибелі пілота до того, як він зміг катапультуватися.

За словами джерел Breaking Defense, ця версія стає є найбільш вірогідним сценарієм, зважаючи, що "раніше під час війни ми втратили ще чотири винищувачі з тієї ж причини - сторонні предмети, що потрапили в повітря, вивели з ладу літак".

"Так було втрачено два МіГ-29 і два Сухого. Цілком можливо, що цей F-16 тепер став літаком №5. Попередні втрати не викликали такої уваги, тому що це були не дорогі, сучасні винищувачі в класі американського реактивного літака", - заявило джерело.

У виданні зазначили, що Україна зазвичай дає чіткий опис причин втрати літаків, але є кілька інцидентів, коли наведений опис є розпливчастим і відповідає тому, що описало джерело.

Через те, що F-16 оснащений безпроводовою комп'ютерною FCS, з'єднаною з контролером на боковому стику, це вимагає іншого, майже делікатного стилю пілотування, ніж у моделях, які мала раніше Україна.

Видання пише, що відсутність досвіду роботи з F-16 могла вплинути на ситуацію, коли пілот, не звиклий до тонкощів керування американським літаком, не зміг відреагувати так, як він би відреагував на інший літак.

IFF (Identification Friend or Foe) - це система, яка використовується в військовій сфері для автоматичного розпізнавання об'єктів як "друзів" чи "ворогів". Вона дозволяє збройним силам швидко ідентифікувати свої літальні апарати, судна або наземні об'єкти, щоб уникнути випадкових атак на власні сили.

Основний принцип роботи IFF полягає в передачі сигналу, на який відповідає лише "свій" об'єкт, підтверджуючи його статус союзника. Системи IFF широко застосовуються на літаках, кораблях та інших транспортних засобах, що забезпечує безпеку у складних бойових ситуаціях.

Перша втрата F-16

На початку серпня президент України Володимир Зеленський підтвердив, партнери передали Україні першу партію винищувачів F-16. Однак вже 29 серпня спочатку у ЗМІ з'явилась інформація про те, що в Україні розбився один з винищувачів F-16. А згодом і Генеральний штаб підтвердив втрату F-16.

Як писало видання The New York Times, посадовці Сполучених Штатів Америки (США) вважають малоймовірним, що винищувач F-16 в Україні був збитий вогнем з системи Patriot.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.