Не только F-16 и Mirage-2000. Консультации идут еще по двум типам самолетов, - Умеров

По его словам, в процессе перехода на западные платформы есть три фокуса: тренировки, развитие своей инфраструктуры и передача самолетов.

"Сейчас у нас уже есть от партнеров то, что они дают нам commitment (обязательство, - ред.) по F-16, commitment дают по "миражам". Консультации идут по Gripen, консультации идут по Eurofighter. То есть это очень хороший список платформ, и мы обсуждаем, когда они уже начнут… Скоро у нас будут результаты, которые мы будем анонсировать. Надеюсь, вскоре мы сообщим", - отметил министр.

F-16 в Украине

Первые самолеты F-16 украинские Воздушные силы получили в начале августа. Сколько именно, неизвестно, но западные СМИ писали о партии из 6 единиц. Эти самолеты не выполняют задачи на фронте, а принимают участие в отражении ракетных и дроновых атак.

В одной из таких атак был потерян первый F-16, который пилотировал Алексей Месь с позывным "Мунфиш". По данным Breaking Defense, самолет мог случайно пролететь через облако обломков успешно сбитой ракеты. Партнеры Украины обещают поставить еще несколько единиц до конца года.

Что с поставками Mirage-2000

Французский президент Эммануэль Макрон объявил о намерении передать эти истребители летом 2024 года. Детали инициативы неизвестно, но Воздушные силы Украины считают, что самолеты смогут эффективно выполнять боевые задачи.

Как пишет издание SudOuest, часть истребителей Mirage-2000-5 будет модернизирована, чтобы улучшить возможности атаковать наземные цели. Вероятно, речь об адаптации самолетов к бомбам AASM. Таким образом, "миражи" отойдут от традиционной роли перехватчика.