У Зеленського заявили, що Україна обговорює зі Швецією постачання винищувачів Gripen

За словами Жовкви, тема постачання Gripen Україні постійно порушувалася президентом України Володимиром Зеленським під час переговорів зі шведськими чиновниками. Але до вступу до НАТО у Стокгольмі були не готові давати жодних обіцянок.

"Зараз країна в НАТО, і мій президент знову спілкується з прем'єр-міністром Швеції, а наше міністерство оборони з відповідними органами Швеції. Ці винищувачі такі ж хороші, як і F-16, і ми рухаємось у цьому напрямку", - наголосив заступник керівника ОП.