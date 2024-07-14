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У Зеленського заявили, що Україна обговорює зі Швецією постачання винищувачів Gripen

Неділя 14 липня 2024 15:42
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У Зеленського заявили, що Україна обговорює зі Швецією постачання винищувачів Gripen Фото: Україна може отримати від Швеції винищувачі Gripen (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна домовляється зі Швецією про постачання винищувачів Saab JAS-39 Gripen у рамках військової допомоги.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

За словами Жовкви, тема постачання Gripen Україні постійно порушувалася президентом України Володимиром Зеленським під час переговорів зі шведськими чиновниками. Але до вступу до НАТО у Стокгольмі були не готові давати жодних обіцянок.

"Зараз країна в НАТО, і мій президент знову спілкується з прем'єр-міністром Швеції, а наше міністерство оборони з відповідними органами Швеції. Ці винищувачі такі ж хороші, як і F-16, і ми рухаємось у цьому напрямку", - наголосив заступник керівника ОП.

Що передувало

Нагадаємо, на початку цього року шведський парламент підтримав надання Україні винищувачів Gripen.

Наприкінці травня міністр оборони Швеції Пол Йонсон розповів, що його країна призупиняє плани щодо постачання Gripen до України. Причиною є те, що зараз основна увага зосереджена на передачі F-16.

Пізніше глава МЗС Швеції Тобіас Біллстрем зазначав, що Україна дійшла висновку, що для неї "занадто багато" мати одночасно і F-16 і Gripen.

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