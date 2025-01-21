Не тільки в Європу. Куди і за скільки можна відправити посилки "Новою поштою"

За кордоном зараз перебуває 7,7 мільйона наших громадян, понад 5 мільйонів із них - у країнах ЄС. У разі необхідності родичі з України можуть їм відправити посилки практично у всі країни світу.
РБК-Україна із посиланням на сайт "Нової пошти" розповідає про те, у які країни компанія доставляє посилки і скільки коштують міжнародні відправлення.
"Нова пошта" доставляє посилки у понад 200 країн (не плутати з державами, яких 195 згідно з офіційними джерелами), у тому числі й заморських. Відправлення не здійснюють у країни, які офіційно визнані терористами.
Компанія має широку мережу своїх відділень у Європі, зараз вони працюють уже в 14 країнах, при цьому, що перше міжнародне відділення "Нова пошта" відкрила лише у березні 2023 року (Вільнюс, Литва).
Перелік країн, у яких є відділення "Нової Пошти" (скриншот сайту "Нової пошти")
Крім цього, у 16 країнах працює адресна доставка. Ця послуга присутня у вищеперелічених країнах, а також в Австрії та Нідерландах.
Поштовий оператор здійснює відправлення за кордон документів до 2 кг, посилок до 30 кг, вантажів до 1000 кг та великогабаритних вантажів LTL/FTL (фрахт).
Вартість посилки залежить від напрямку відправлення, габаритів та ваги. Окремі тарифи діють у Європі, США, Канаді, Китаї та інших країнах.
Вартість міжнародних відправлень:
Детальніше з тарифами "Нової пошти" можна ознайомитись на сайті у розділі "Вартість доставки".
Вартість міжнародних відправлень (скриншот сайту "Нової пошти")
Орієнтовну вартість доставки можна розрахувати самостійно за допомогою калькулятора на сайті. Для цього у відповідному вікні потрібно вказати країну-отримувача, вибрати вид відправлення (документи, посилка, палети) і зазначити вагу та габарити.
Слід зауважити, що остаточна вартість може відрізнятись від розрахункової, оскільки туди не входять митні збори і податки, які можуть нарахувати у країні-отримувачі.
Калькулятор для розрахунку вартості міжнародного відправлення (скриншот сайту "Нової пошти")
При відправленні посилок за кордон слід дотриматися алгоритму:
Доставка посилок за кордон триває від 3 днів.
Читайте також про те, що заборонено відправляти "Новою поштою" у межах України та що буде у разі порушення правил.
Нещодавно ми писали про те, що "Нова пошта" доєдналася до національної програми підтримки військовослужбовців у застосунку "Армія+". У прифронтових відділеннях відправлення і доставка посилок відтепер коштує всього 1 гривню.
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