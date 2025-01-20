"Нова пошта" знизила тариф до мінімуму: хто зможе отримати посилки за 1 гривню
"Нова пошта" доєдналася до національної програми підтримки військовослужбовців у застосунку "Армія+". Послуга доступна у прифронтових відділеннях всього за 1 гривню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника міністра оборони України Катерини Черногоренко.
Тепер військові можуть скористатися новими можливостями, щоб отримати або надіслати вантажі до 30 кілограм.
Це стосується відділень у Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.
Щоб скористатися цією послугою, військовим достатньо згенерувати штрихкод у застосунку "Армія+" і показати його оператору відділення.
Кожен захисник або захисниця може використати до трьох штрихкодів на місяць для безкоштовного отримання або надсилання вантажів.
"Головний принцип Плюсів - бути теплим, людяним сервісом для військових" - зазначила Катерина Черногоренко.
Нагадаємо, що низку товарів і речей не можна відправляти за кордон "Новою поштою", оскільки вони не пройдуть митний контроль.