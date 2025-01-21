Не только в Европу. Куда и за сколько можно отправить посылки "Новой почтой"

За границей сейчас находится 7,7 миллиона наших граждан, более 5 миллионов из них - в странах ЕС. В случае необходимости родственники из Украины могут им отправить посылки практически во все страны мира.
РБК-Украина со ссылкой на сайт "Новой почты" рассказывает о том, в какие страны компания доставляет посылки и сколько стоят международные отправления.
"Новая почта" доставляет посылки в более чем 200 стран (не путать с государствами, которых 195 согласно официальным источникам), в том числе и заморских. Отправления не осуществляют в страны, которые официально признаны террористами.
Компания имеет широкую сеть своих отделений в Европе, сейчас они работают уже в 14 странах, при этом, что первое международное отделение "Новая почта" открыла только в марте 2023 года (Вильнюс, Литва).
Перечень стран, в которых есть отделения "Новой Почты" (скриншот сайта "Новой почты")
Кроме этого, в 16 странах работает адресная доставка. Эта услуга присутствует в вышеперечисленных странах, а также в Австрии и Нидерландах.
Почтовый оператор осуществляет отправку за границу документов до 2 кг, посылок до 30 кг, грузов до 1000 кг и крупногабаритных грузов LTL/FTL (фрахт).
Стоимость посылки зависит от направления, габаритов и веса. Отдельные тарифы действуют в Европе, США, Канаде, Китае и других странах.
Стоимость международных отправлений:
Подробнее с тарифами "Новой почты" можно ознакомиться на сайте в разделе "Стоимость доставки".
Стоимость международных отправлений (скриншот сайта "Новой почты")
Ориентировочную стоимость доставки можно рассчитать самостоятельно с помощью калькулятора на сайте. Для этого в соответствующем окне нужно указать страну-получателя, выбрать вид отправления (документы, посылка, паллеты) и указать вес и габариты.
Следует заметить, что окончательная стоимость может отличаться от расчетной, поскольку туда не входят таможенные сборы и налоги, которые могут начислить в стране-получателе.
Калькулятор для расчета стоимости международного отправления (скриншот сайта "Новой почты")
При отправке посылок за границу следует придерживаться алгоритма:
Доставка посылок за границу длится от 3 дней.
Читайте также о том, что запрещено отправлять "Новой почтой" в пределах Украины и что будет в случае нарушения правил.
Недавно мы писали о том, что "Новая почта" присоединилась к национальной программе поддержки военнослужащих в приложении "Армия+". В прифронтовых отделениях отправка и получение посылок теперь стоит всего 1 гривну.
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