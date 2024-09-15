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Не тільки Чехія та Польща. Україна пропонує допомогу країнам Європи через повені

Фото: глава МЗС України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні значну частину Європи настигла негода. Україна запропонувала свою допомогу відразу кільком країнам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

"Україна солідарна із сусідами, які потерпають від руйнівних повеней", - наголосив Сибіга.

Він пояснив, що на доручення українського президента Володимира Зеленського та за координації прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, МЗС  запропонувало допомогу відразу кільком країнам. Серед них, зокрема:

  •  Молдова,
  • Польща,
  • Румунія,
  • Словаччина,
  • Угорщина
  • Чехія.

За словами Сибіги, Україна може відправити підрозділи ДСНС України для допомоги у подоланні лиха.

Негода у Європі

Нагадаємо, що сьогодні, 15 вересня, Європу накрила негода.

В частині Австрії випав сніг, а в інших регіонах навпаки фіксуються повені. Таку ж ситуацію фіксують і в кількох інших європейських країнах.

Варто зауважити, що через повені у Польщі та Чехії було скасовано ряд рейсів. Це стосується і поїздів, які прямують до України. Детальніше в поясненні від "Укрзалізниці".

РБК-Україна вже повідомляло, що Україна зголосилась допомогти Чехії в боротьбі з наслідками повеней. Крім того, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також подякував Україні за запропоновану допомогу.

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