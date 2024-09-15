Не тільки Чехія та Польща. Україна пропонує допомогу країнам Європи через повені

Негода у Європі

Нагадаємо, що сьогодні, 15 вересня, Європу накрила негода.

В частині Австрії випав сніг, а в інших регіонах навпаки фіксуються повені. Таку ж ситуацію фіксують і в кількох інших європейських країнах.

Варто зауважити, що через повені у Польщі та Чехії було скасовано ряд рейсів. Це стосується і поїздів, які прямують до України. Детальніше в поясненні від "Укрзалізниці".

РБК-Україна вже повідомляло, що Україна зголосилась допомогти Чехії в боротьбі з наслідками повеней. Крім того, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також подякував Україні за запропоновану допомогу.

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