Україна запропонувала Польщі допомогу для боротьби з повенями, - Туск

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

За словами Туска, Шмигаль запропонував негайно відправити сотню рятувальників, оснащених спеціальним обладнанням, для боротьби з повенями.

"Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль надіслав мені слова солідарності з Польщею", - повідомив глава польського уряду.

Негода у Європі

Нагадаємо, що сьогодні Європу накрила негода. До прикладу, Австрію засипало снігом, через що, там навіть оголосили надзвичайний стан.

В інших регіонах Австрії навпаки фіксуються повені. Така ж ситуація в Чехії та Польщі.

Зауважимо, що через повені у Польщі та Чехії було скасовано ряд рейсів. Це стосується і поїздів, які прямують до України. Детальніше в поясненні від "Укрзалізниці".

РБК-Україна вже повідомляло, що Україна зголосилась допомогти Чехії в боротьбі з наслідками повеней.

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