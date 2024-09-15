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Не только Чехия и Польша. Украина предлагает помощь странам Европы из-за наводнений

Фото: глава МИД Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня значительную часть Европы настигла непогода. Украина предложила свою помощь сразу нескольким странам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

"Украина солидарна с соседями, страдающими разрушительными наводнениями", - подчеркнул Сибига.

Он пояснил, что по поручению украинского президента Владимира Зеленского и при координации премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, МИД предложил помощь сразу нескольким странам. Среди них, в частности:

  • Молдова,
  • Польша,
  • Румыния,
  • Словакия,
  • Венгрия
  • Чехия.

По словам Сибиги, Украина может отправить подразделения ГСЧС Украины для помощи в преодолении бедствия.

Непогода в Европе

Напомним, что сегодня, 15 сентября, Европу накрыло непогода.

В части Австрии выпал снег, а в других регионах наоборот фиксируются наводнения. Такую же ситуацию фиксируют и в ряде других европейских стран.

Следует отметить, что из-за наводнений в Польше и Чехии был отменен ряд рейсов. Это касается и поездов, следующих в Украину. Детальнее в пояснении от "Укрзализныци".

РБК-Украина уже сообщало, что Украина вызвалась помочь Чехии в борьбе с последствиями наводнений. Кроме того, премьер-министр Польши Дональд Туск также поблагодарил Украину за предложенную помощь.

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