Суспільство Освіта Гроші Зміни

Тільки для 8 класу: в одному із обласних центрів ввели новий предмет у школах

Фото: У Хмельницькому школярі вивчатимуть новий предмет (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Хмельницькому школярі 8-х класів відтепер вивчатимуть новий предмет - "Хмельницькознавство". Курс запровадили з 1 вересня у межах територіальної громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Хмельницького Олександра Симчишина.

Що відомо про новий предмет

До шкіл уже передали підручники, а також створили їхню електронну версію. Авторкою та упорядницею посібника стала Наталія Камінська.

Над книгою працювали освітяни та науковці, які забезпечили наукову обґрунтованість і доступність матеріалів для восьмикласників.

Які теми охоплює курс

Краєзнавчий предмет розповідає про історію та розвиток Хмельницького - від найдавніших часів до сьогодення. У ньому представлені:

  • соціально-економічний розвиток міста;
  • суспільно-політичні події;
  • культурно-духовні аспекти життя громади.

За словами міського голови, новий курс дозволить школярам краще пізнати своє місто та сформувати ціннісне ставлення до його історії й сучасності.

Нагадаємо, в нинішньому навчальному році українські школярі навчатимуться за санітарними нормами МОЗ. Вони визначають тривалість уроків і перерв, обмеження домашніх завдань та часу роботи з гаджетами, а також правила для дистанційного навчання, аби зберегти здоров’я дітей.

Також РБК-Україна писало, яким буде 2025-2026 навчальний рік: умови дистанційного навчання, які нові предмети з’являться у школах та коли мають бути шкільні канікули.

