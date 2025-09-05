Тільки для 8 класу: в одному із обласних центрів ввели новий предмет у школах

Нагадаємо, в нинішньому навчальному році українські школярі навчатимуться за санітарними нормами МОЗ. Вони визначають тривалість уроків і перерв, обмеження домашніх завдань та часу роботи з гаджетами, а також правила для дистанційного навчання, аби зберегти здоров’я дітей.

