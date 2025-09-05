Только для 8 класса: в одном из областных центров ввели новый предмет в школах

В Хмельницком школьники 8-х классов отныне будут изучать новый предмет - "Хмельницковедение". Курс ввели с 1 сентября в пределах территориальной громады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Хмельницкого Александра Симчишина.
В школы уже передали учебники, а также создали их электронную версию. Автором и составителем пособия стала Наталья Каминская.
Над книгой работали педагоги и ученые, которые обеспечили научную обоснованность и доступность материалов для восьмиклассников.
Краеведческий предмет рассказывает об истории и развитии Хмельницкого - от древнейших времен до наших дней. В нем представлены:
По словам городского головы, новый курс позволит школьникам лучше узнать свой город и сформировать ценностное отношение к его истории и современности.
Напомним, в нынешнем учебном году украинские школьники будут учиться по санитарным нормам Минздрава. Они определяют продолжительность уроков и перерывов, ограничения домашних заданий и времени работы с гаджетами, а также правила для дистанционного обучения, чтобы сохранить здоровье детей.
