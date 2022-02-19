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TikTok заблокировала аккаунт РИА Новости, удалив заявления главарей "ДНР" и "ЛНР"

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Украина, Суббота 19 февраля 2022 10:09
TikTok заблокировала аккаунт РИА Новости, удалив заявления главарей "ДНР" и "ЛНР" Фото: обращение главарей ДНР и ЛНР удалили из TikTok (apral.ru)
Автор: Александр Белоус

Социальная сеть TikTok заблокировала аккаунт российского государственного агентства РИА Новости. Удалено видео с обращением глав группировок "ДНР" Дениса Пушилина и "ЛНР" Леонида Пасечника об эвакуации из ОРДЛО на территорию России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

Канал РИА Новости доступен для пользователей, они могут смотреть в нем видео, однако само агентство не может публиковать там видеоролики.

Напомним, главари пророссийских боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили 18 февраля эвакуацию населения оккупированного Донбасса в Россию. Однако, как оказалось, видеоролики с обращениями были записаны за два дня до этого - 16 февраля.

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