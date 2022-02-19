TikTok заблокувала аккаунт РІА Новини, видаливши заяви ватажків "ДНР " і "ЛНР"
Фото: звернення ватажків ДНР і ЛНР видалили з TikTok (apral.ru)
Соціальна мережа TikTok заблокувала аккаунт російського державного агентства РИА Новости. Видалено відео зі зверненням глав угруповань "ДНР" Дениса Пушиліна і "ЛНР" Леоніда Пасічника про евакуацію з ОРДЛО на територію Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.
Канал РИА Новости доступний для користувачів, вони можуть дивитися в ньому відео, проте саме агентство не може публікувати там відеоролики.
Нагадаємо, ватажки проросійських бойовиків Денис Пушилін і Леонід Пасічник оголосили 18 лютого евакуацію населення окупованого Донбасу до Росії. Однак, як виявилося, відеоролики зі зверненнями були записані за два дні до цього - 16 лютого.