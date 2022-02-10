TikTok введет ограничения для контента

Сегодня компания работает над тем, чтобы ограничить несовершеннолетних от контента для взрослых на фоне роста популярности видеосервиса.

Как отмечают в ByteDance, они опираются на стандарты оценки контента, которые применяются в кинематографии и во время разработки игр.

В последнее время платформы все чаще подвергаются жесткой проверке касаемо возрастных ограничений ради молодых пользователей. Meta недавно подверглась критике со стороны американских законодателей из-за ее намерения создать Instagram для детей. Также компанию обвинили и в том, что она скрывала результаты проверки влияния фотоблога на психику подростков.

TikTok также подвергался критике из-за того, что его контент якобы способствует развитию нарушений пищевого поведения. Впрочем, компания пообещала тщательнее проверять подобные видеоролики и удалять их.