TikTok введе обмеження для контенту

Сьогодні компанія працює над тим, аби обмежити неповнолітніх від контенту для дорослих на тлі зростання популярності відеосервісу.

Як відзначають у ByteDance, вони опираються на стандарти оцінки контенту, які застосовуються у кінематографії та під час розробки ігор.

Останнім часом платформи все частіше піддаються жорсткій перевірці щодо вікових обмежень заради молодих користувачів. Meta нещодавно зазнала критики з боку американських законодавців через її намір створити Instagram для дітей. Також компанію звинуватили й у тому, що вона приховувала результати перевірки впливу фотоблогу на психіку підлітків.

TikTok також зазнавав критики через те, що його контент, нібито, сприяє розвитку порушень харчової поведінки. Втім компанія пообіцяла ретельніше перевіряти подібні відеоролики та видаляти їх.