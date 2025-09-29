У TikTok виявили сотні акаунтів для проросійського впливу на вибори у Чехії, - Reuters

За даними аналітиків, ці акаунти мають від 5 до 9 мільйонів переглядів на тиждень, що перевищує сукупні охоплення лідерів основних партій.

"Акаунти не пов'язані з однією політичною силою, а скоріше демонструють підтримку декількох радикальних і екстремістських партій одночасно", - йдеться в заяві групи.

Так, вони висловлювали підтримку ультраправій партії SPD, яка посідає третє місце в більшості опитувань з підтримкою близько 13%, та ультралівій Stacilo!, яка набирає трохи понад 5% голосів, необхідних для отримання місць у парламенті.

Обидві політсили вважають, що Чехія повинна вийти з НАТО і Європейського Союзу.

Аналітики Online Risk Labs зазначили, що кандидати, яких просували в публікаціях, могли про це і не знати.

Зокрема, партія Stacilo! заявила, що не використовувала жодних фейкових акаунтів, і заперечила будь-який іноземний вплив на свою кампанію.

Чеський регулятор телекомунікацій CTU також повідомив, що отримав кілька скарг щодо сотень акаунтів у TikTok і передав їх Європейській комісії.

TikTok також заявив, що вживає заходів щодо контенту й акаунтів, які порушують правила, і має команди, що займаються боротьбою з "оманливою поведінкою".

За повідомленнями місцевих ЗМІ, TikTok використовують майже чверть чехів, що менше, ніж у Румунії, де минулого року президентські вибори були скасовані через звинувачення у російському втручанні через акаунти на цій платформі.