У TikTok виявили сотні акаунтів для проросійського впливу на вибори у Чехії, - Reuters

Група чеських аналітиків Online Risk Labs виявила 286 анонімних акаунтів у TikTok, які поширюють проросійський наратив і підтримують радикальні партії напередодні парламентських виборів у Чехії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними аналітиків, ці акаунти мають від 5 до 9 мільйонів переглядів на тиждень, що перевищує сукупні охоплення лідерів основних партій.
"Акаунти не пов'язані з однією політичною силою, а скоріше демонструють підтримку декількох радикальних і екстремістських партій одночасно", - йдеться в заяві групи.
Так, вони висловлювали підтримку ультраправій партії SPD, яка посідає третє місце в більшості опитувань з підтримкою близько 13%, та ультралівій Stacilo!, яка набирає трохи понад 5% голосів, необхідних для отримання місць у парламенті.
Обидві політсили вважають, що Чехія повинна вийти з НАТО і Європейського Союзу.
Аналітики Online Risk Labs зазначили, що кандидати, яких просували в публікаціях, могли про це і не знати.
Зокрема, партія Stacilo! заявила, що не використовувала жодних фейкових акаунтів, і заперечила будь-який іноземний вплив на свою кампанію.
Чеський регулятор телекомунікацій CTU також повідомив, що отримав кілька скарг щодо сотень акаунтів у TikTok і передав їх Європейській комісії.
TikTok також заявив, що вживає заходів щодо контенту й акаунтів, які порушують правила, і має команди, що займаються боротьбою з "оманливою поведінкою".
За повідомленнями місцевих ЗМІ, TikTok використовують майже чверть чехів, що менше, ніж у Румунії, де минулого року президентські вибори були скасовані через звинувачення у російському втручанні через акаунти на цій платформі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що напередодні парламентських виборів у Чехії, які заплановані на 3-4 жовтня, спецслужби фіксують зростання кібератак і дезінформації з боку Росії.
Зазначимо, що на парламентських виборах у Чехії є висока ймовірність перемоги популістської партії ANO ("Так"), яку очолює мільярдер і колишній прем'єр-міністр Андрій Бабіш. У разі успіху він може знову обійняти посаду глави уряду.
Варто зазначити, що Бабіш займає антиукраїнську позицію і в разі перемоги його партії на виборах Україні може залишитися без допомоги Чехії.
Зокрема, ініціатива Чехії з постачання понад мільйона артилерійських снарядів для України опинилася під загрозою через критику з боку популістської партії ANO, яка лідирує в опитуваннях напередодні жовтневих парламентських виборів.
Лідер політсили Бабіш назвав ініціативу "гнилою" та пообіцяв скасувати її у разі перемоги. Його заступник Карел Гавлічек повідомив, що через "сумнівних постачальників і низьку якість" постачання боєприпасів має регулюватися на рівні НАТО.