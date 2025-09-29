В TikTok обнаружили сотни аккаунтов для пророссийского влияния на выборы в Чехии, - Reuters

Группа чешских аналитиков Online Risk Labs обнаружила 286 анонимных аккаунтов в TikTok, которые распространяют пророссийский нарратив и поддерживают радикальные партии накануне парламентских выборов в Чехии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным аналитиков, эти аккаунты имеют от 5 до 9 миллионов просмотров в неделю, что превышает совокупные охваты лидеров основных партий.
"Аккаунты не связаны с одной политической силой, а скорее демонстрируют поддержку нескольких радикальных и экстремистских партий одновременно", - говорится в заявлении группы.
Так, они выражали поддержку ультраправой партии SPD, которая занимает третье место в большинстве опросов с поддержкой около 13%, и ультралевой Stacilo!, которая набирает чуть более 5% голосов, необходимых для получения мест в парламенте.
Обе политсилы считают, что Чехия должна выйти из НАТО и Европейского Союза.
Аналитики Online Risk Labs отметили, что кандидаты, которых продвигали в публикациях, могли об этом и не знать.
В частности, партия Stacilo! заявила, что не использовала никаких фейковых аккаунтов, и отрицала любое иностранное влияние на свою кампанию.
Чешский регулятор телекоммуникаций CTU также сообщил, что получил несколько жалоб относительно сотен аккаунтов в TikTok и передал их Европейской комиссии.
TikTok также заявил, что принимает меры в отношении контента и аккаунтов, которые нарушают правила, и имеет команды, занимающиеся борьбой с "обманчивым поведением".
По сообщениям местных СМИ, TikTok используют почти четверть чехов, что меньше, чем в Румынии, где в прошлом году президентские выборы были отменены из-за обвинений в российском вмешательстве через аккаунты на этой платформе.
Напомним, ранее сообщалось, что накануне парламентских выборов в Чехии, которые запланированы на 3-4 октября, спецслужбы фиксируют рост кибератак и дезинформации со стороны России.
Отметим, что на парламентских выборах в Чехии высока вероятность победы популистской партии ANO ("Да"), которую возглавляет миллиардер и бывший премьер-министр Андрей Бабиш. В случае успеха он может снова занять пост главы правительства.
Стоит отметить, что Бабиш занимает антиукраинскую позицию и в случае победы его партии на выборах Украина может остаться без помощи Чехии.
В частности, инициатива Чехии по поставке более миллиона артиллерийских снарядов для Украины оказалась под угрозой из-за критики со стороны популистской партии ANO, которая лидирует в опросах накануне октябрьских парламентских выборов.
Лидер политсилы Бабиш назвал инициативу "гнилой" и пообещал отменить ее в случае победы. Его заместитель Карел Гавличек сообщил, что из-за "сомнительных поставщиков и низкого качества" поставки боеприпасов должны регулироваться на уровне НАТО.