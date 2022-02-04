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TikTok звільнив сотню працівників одним відеодзвінком

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П'ятниця 04 лютого 2022 15:51
TikTok звільнив сотню працівників одним відеодзвінком Фото: TikTok звільнив сотню працівників одним відеодзвінком (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія ByteDance, яка є власником TikTok, звільнила 100 співробітників з HR-підрозділу одним відеодзвінком. Однак, запропонувала їм претендувати на інші посади.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Скорочення торкнулося HR-підрозділу, яке займалося розвитком талантів.

У ByteDance своє рішення пояснили тим, що підрозділ не виконував своїх функцій та перестав відповідати стратегії розвитку компанії. Однак, усім працівникам дозволили претендувати на інші посади. Для цього їм було виділено три тижні.

У компанії не розкрили точного числа звільнених, втім зауважили, що більшість перейшла до нових команд.

Додамо, що у грудні 2021 року сервіс Better.com звільнив 900 людей лише одним відеодзвінком, а у 2020 році кікшерінг Bird звільнив 30% свого штату лише за дві хвилини через трансляцію у сервісі Zoom.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Alphabet, материнська компанія Google, погодила рішення щодо дроблення акцій у співвідношенні 20 до 1.

Також у січні капіталізація американської компанії Apple досягла позначки в три трильйони доларів.

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