TikTok укладе угоду, щоб залишитися доступним у США, - топ-інвестор

Як зазначає видання, General Atlantic - великий інвестор китайської ByteDance, а Білл Форд входить до її ради директорів.

Відповідаючи на питання, чи буде укладено угоду, Форд сказав: "Так, це на користь усім".

"Ми продовжимо роботу, можливо, до кінця тижня, щодо переговорів про те, що може спрацювати. Уряд Китаю, уряд США, компанія і рада директорів - усі мають бути залучені до цієї розмови", - зазначив він.

За словами Форда, можуть бути й інші рішення, крім продажу активів компанії.

Він додав, що адміністрація колишнього президента США Джо Байдена частково винна в тому, що ситуація досягла точки кипіння, бо вона "не вела з нами реального діалогу".

Гендиректор General Atlantic також зазначив, що Дональд Трамп намагався заборонити TikTok в останні дні свого першого терміну, перш ніж змінити курс під час нещодавньої кампанії.