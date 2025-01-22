TikTok заключит соглашение, чтобы остаться доступным в США, - топ-инвестор

Как отмечает издание, General Atlantic - крупный инвестор китайской ByteDance, а Билл Форд входит в ее совет директоров.

Отвечая на вопрос, будет ли заключено соглашение, Форд сказал: "Да, это на пользу всем".

"Мы продолжим работу, возможно, до конца недели, по переговорам о том, что может сработать. Правительство Китая, правительство США, компания и совет директоров - все должны быть вовлечены в этот разговор", - отметил он.

По словам Форда, могут быть и другие решения, кроме продажи активов компании.

Он добавил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена частично виновата в том, что ситуация достигла точки кипения, потому что она "не вела с нами реального диалога".

Гендиректор General Atlantic также отметил, что Дональд Трамп пытался запретить TikTok в последние дни своего первого срока, прежде чем изменить курс во время недавней кампании.