TikTok в США можуть заборонити. Байден підписав закон

У середу, 24 квітня, резидент Джо Байден у середу підписав законопроект, який може призвести до загальнонаціональної заборони TikTok.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

CNN, цього може не статися, якщо китайська компанія ByteDance не продасть свою частку.

Заборону TikTok було включено до законопроєкту про надання іноземної допомоги Україні , Ізраїлю й Тайваню.

Сам закон не передбачає негайного блокування TikTok.

Законопроект, який підписав Байден, дає китайській материнській компанії TikTok, ByteDance, 270 днів на продаж TikTok. Якщо цього не зробити, це призведе до серйозних наслідків: TikTok буде заборонено в магазинах додатків США та в "інтернет-хостингах", які його підтримують.

У своїй заяві представник TikTok назвав закон "неконституційним" і сказав, що він "знищить" 170 мільйонів користувачів платформи в США та 7 мільйонів компаній, які працюють з додатком.

Чому заборона TikTok потрапила в законопроект про іноземну допомогу

Подібний законопроект про TikTok був прийнятий палатою представників у брезні, але він застопорився в Сенаті.

У процедурному порядку республіканці Палати представників цього місяця додали переглянутий законопроект про TikTok до пакету іноземної допомоги, сподіваючись змусити Сенат проголосувати за законодавство про TikTok.