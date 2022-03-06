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TikTok приостановит работу в России

Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупационные войска уже одиннадцатый день наносят ракетные удары по жилым домам и объектам инфраструктуры. Поэтому многие компании перестали сотрудничать со страной-агрессором. Теперь к этому списку присоединился и TikTok.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный блог TikTok в Twitter.

TikTok решил приостановить работу в России. Все из-за нового закона с наказанием за "фейки", теперь платформа больше не позволяет распространять пользователям в РФ контент.

"В свете нового российского закона о "фейковых новостях" у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и новый контент для нашего видеосервиса, пока мы рассматриваем последствия этого закона для безопасности", - говорится в сообщении.

Также в TikTok подчеркнули, что это не повлияет на службу обмена сообщениями в программе.

Ранее мы сообщали, что American Express приостанавливает операции в России и Беларуси.

Также мы писали, что карты Visa и Mastercard из РФ перестанут работать в других странах.

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TikTokВторжение России в Украину