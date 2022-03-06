TikTok приостановит работу в России

TikTok решил приостановить работу в России. Все из-за нового закона с наказанием за "фейки", теперь платформа больше не позволяет распространять пользователям в РФ контент.

"В свете нового российского закона о "фейковых новостях" у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и новый контент для нашего видеосервиса, пока мы рассматриваем последствия этого закона для безопасности", - говорится в сообщении.

Также в TikTok подчеркнули, что это не повлияет на службу обмена сообщениями в программе.