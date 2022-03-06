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Карты Visa и Mastercard из РФ перестанут работать в других странах

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Воскресенье 06 марта 2022 00:54
Карты Visa и Mastercard из РФ перестанут работать в других странах Фото: Карты Visa и Mastercard из РФ перестанут работать в других странах (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Карты Visa и Mastercard в ближайшие дни будут работать по новым правилам. Выпущенные ранее - только на территории России, а в других странах - нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Visa.

Сообщается, что компания Visa приостанавливает свою деятельность в России и в ближайшие дни намерена прекратить все трансакции.

Это означает, что выпущенные в России карты не будут работать за ее пределами, а выпущенные карты за пределами России — не будут работать в России. Внутри страны карты, выпущенные ранее российскими банками, продолжат работать.

Аналогичное решение приняли и в Mastercard.

"Выпущенные в России карты больше не будут поддерживаться сетью Mastercard, а карты Mastercard, выпущенные за границей, не будут работать в торговых точках и банкоматах в России", - разъяснила компания.

Также картами, которые выпущены на территории России, нельзя будет оплатить товары в интернет-магазинах.

Жителям России придется переключиться на внутреннюю банковскую систему Мир. Ее признают и принимают в таких странах:

  • Турция
  • ОАЭ
  • Вьетнам
  • Армения
  • Белоруссия
  • Узбекистан
  • Киргизия
  • Таджикистан
  • Казахстан
  • Кипр

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