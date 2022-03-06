RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

TikTok призупинить роботу в Росії

Автор: Тетяна Самарук

Російські окупаційні війська вже одинадцятий день завдають ракетних ударів по житлових будинках і об'єктах інфраструктури. Тому багато компаній перестали співпрацювати з країною-агресором. Тепер до цього списку долучився й TikTok.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний блог TikTok у Twitter.

TikTok вирішив призупинити роботу в Росії. Все через новий закон із покаранням за "фейки", тепер платформа більше не дозволяє поширювати користувачам у РФ контент.

"У світлі нового російського закону про "фейкові новини" у нас немає іншого вибору, крім як призупинити пряму трансляцію та новий контент для нашого відеосервісу, поки ми розглядаємо наслідки цього закону для безпеки", - йдеться у повідомленні.

Також у TikTok наголосили, що це не вплине на службу обміну повідомленнями в програмі.

Раніше ми повідомляли, що American Express призупиняє операції в Росії та Білорусі.

Також ми писали, що карти Visa і Mastercard з РФ перестануть працювати в інших країнах.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
TikTokВторгнення Росії до України