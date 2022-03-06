TikTok призупинить роботу в Росії

Російські окупаційні війська вже одинадцятий день завдають ракетних ударів по житлових будинках і об'єктах інфраструктури. Тому багато компаній перестали співпрацювати з країною-агресором. Тепер до цього списку долучився й TikTok.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний блог TikTok у Twitter .

TikTok вирішив призупинити роботу в Росії. Все через новий закон із покаранням за "фейки", тепер платформа більше не дозволяє поширювати користувачам у РФ контент.

"У світлі нового російського закону про "фейкові новини" у нас немає іншого вибору, крім як призупинити пряму трансляцію та новий контент для нашого відеосервісу, поки ми розглядаємо наслідки цього закону для безпеки", - йдеться у повідомленні.

Також у TikTok наголосили, що це не вплине на службу обміну повідомленнями в програмі.