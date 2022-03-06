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American Express приостанавливает операции в России и Беларуси

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Воскресенье 06 марта 2022 20:30
American Express приостанавливает операции в России и Беларуси Фото: American Express уходит из России и Беларуси (travelandleisure com)
Автор: Анна Шиканова

В American Express сообщили о приостановке всех операций в России и Беларуси. Сообщается, что это дополнение к тем мерам, которые были приняты ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт American Express.

В сообщении компании сказано, что в свете продолжающихся необоснованных нападений России на Украину, American Express приостанавливает все операции в России и Беларуси.

Все карты, которые были выпущены ранее по всему миру, больше не будут работать в магазинах или банкоматах России и Беларуси.

Карты, которые были выпущены в российских банках, не будут работать за пределами этих стран в глобальной сети American Express.

"Это в дополнение к предыдущим шагам, которые мы предприняли, включая прекращение наших отношений с банками России, на которые повлияли санкции США и международных правительств", - сказано в сообщении.

Также в American Express отметили, что в течении последних нескольких недель они усердно работали над тем, чтобы поддержать коллег и клиентов в России и Беларуси.

И хотя это решение на них повлияет, в дальнейшем компания будет продолжать делать все возможное, чтобы и далее поддерживать их.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что карты Visa и Mastercard из РФ перестанут работать в других странах/

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