TikTok помог уничтожить базу "вагнеровцев" в Луганской области

Вооруженные силы Украины увидели в TikTok видео со зданием, в котором боевики ЧВК "Вагнер" оборудовали базу и уничтожили его.

Об этом рассказал исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов сообщает РБК-Украина со ссылкой на НВ .

9 июня украинские военные ударили по местному стадиону во временно оккупированной Кадиевке, где размещались боевики ЧВК Вагнер.

"Было видео, где были эти наемники, снятое в детско-юношеской спортивной школе. Удар был нанесен по стадиону, который расположен в нескольких сотнях метров от той школы. Ситуация следующая. Увидели это видео; выяснили, где оно было снято; отправили туда дрон и он уже нашел эту базу на стадионе, по которой был нанесен удар", - прокомментировал Михайлов.

Он отметил, что речь идет о видео в TikTok.