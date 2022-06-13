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TikTok помог уничтожить базу "вагнеровцев" в Луганской области

Фото TikTok (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Вооруженные силы Украины увидели в TikTok видео со зданием, в котором боевики ЧВК "Вагнер" оборудовали базу и уничтожили его.

Об этом рассказал исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов сообщает РБК-Украина со ссылкой на НВ.

9 июня украинские военные ударили по местному стадиону во временно оккупированной Кадиевке, где размещались боевики ЧВК Вагнер.

"Было видео, где были эти наемники, снятое в детско-юношеской спортивной школе. Удар был нанесен по стадиону, который расположен в нескольких сотнях метров от той школы. Ситуация следующая. Увидели это видео; выяснили, где оно было снято; отправили туда дрон и он уже нашел эту базу на стадионе, по которой был нанесен удар", - прокомментировал Михайлов.

Он отметил, что речь идет о видео в TikTok.

Как сообщалось ранее, YouTube, TikTok, Twitter и Facebook просят архивировать доказательства военных преступлений россиян - для чего это нужно.

Напомним, Facebook и Instagram решили самостоятельно модерировать контент о войне в Украине.

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