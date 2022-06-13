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TikTok допоміг знищити базу "вагнерівців" у Луганській області

Фото TikTok (РБК-Україна)
Автор: Елізавєта Драбкіна

Збройні сили України побачили у TikTok відео з будівею, у якій бойовики ПВК "Вагнер" обладнали базу, та знищили її.

Про це розповів дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на НВ.

9 червня українські військові вдарили по місцевому стадіону у тимчасово окупованій Кадіївці, де розміщувалися бойовики ПВК Вагнер.

"Було відео, де були ці найманці, зняте в дитячо-юнацькій спортивній школі. Удар було завдано по стадіону, який розташований за декілька сот метрів від тієї школи. Ситуація наступна. Побачили це відео; з’ясували, де воно було зняте; відправили туди дрон і він вже знайшов цю базу на стадіоні, по якій було завдано удар", - прокоментував Михайлов.

Він зазначив, що йдеться про відео у TikTok.

Як повідомлялося раніше, YouTube, TikTok, Twitter і Facebook просять архівувати докази військових злочинів росіян - для чого це потрібно.

Нагадаємо, Facebook і Instagram вирішили самостійно модерувати контент про війну в Україні.

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ЛуганськTikTokВійна Росії проти України