TikTok допоміг знищити базу "вагнерівців" у Луганській області

Збройні сили України побачили у TikTok відео з будівею, у якій бойовики ПВК "Вагнер" обладнали базу, та знищили її.

Про це розповів дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на НВ .

9 червня українські військові вдарили по місцевому стадіону у тимчасово окупованій Кадіївці, де розміщувалися бойовики ПВК Вагнер.

"Було відео, де були ці найманці, зняте в дитячо-юнацькій спортивній школі. Удар було завдано по стадіону, який розташований за декілька сот метрів від тієї школи. Ситуація наступна. Побачили це відео; з’ясували, де воно було зняте; відправили туди дрон і він вже знайшов цю базу на стадіоні, по якій було завдано удар", - прокоментував Михайлов.

Він зазначив, що йдеться про відео у TikTok.