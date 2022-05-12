Facebook и Instagram будет самостоятельно модерировать контент о войне в Украине, - СМИ

Компания Meta, которая владеет социальными сетями Facebook и Instagram, отозвала запрос в наблюдательный совет о разъяснении правил модерации контента о российском вторжении в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

В компании Meta заявили, что отозвали запрос к своему внешнему наблюдательному совету о том, как обращаться с материалами, касающимися российского вторжения. Этот шаг оставляет за Meta право самостоятельно решать, как справляться с множеством проблем платформы, вызванных конфликтом, начиная от призывов украинцев к насилию против российских захватчиков и заканчивая фальшивыми видеороликами о войне и злонамеренным взломом официальных аккаунтов в Facebook.

Наблюдательный совет, созданный основателем Facebook Марком Цукербергом как независимая организация, состоит из экспертов по гражданским правам и свободе слова и может издавать необязательные директивы для Meta по модерации контента, а также как рассматривать конкретные случаи удаления контента.

"Это решение далось нам нелегко. Мы с нетерпением ждем возможности обратиться к экспертному совету по другим сложным случаям модерации контента в будущем", - говорится в заявлении руководства Meta.