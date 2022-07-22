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TikTok перевел Украину в европейский регион: что это даст пользователям

Новина українською →
Пятница 22 июля 2022 16:10
TikTok перевел Украину в европейский регион: что это даст пользователям Фото: TikTok перевел Украину в Европейский регион (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

TikTok перевел Украину в европейский регион. Возможно, администрация платформы прекратит блокировать видео о войне.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова замминистра цифровой трансформации по развитию IT Александр Борняков в эфире "24 канала".

По словам Борнякова, ранее Украина находилась в российском регионе. Это, со своей стороны, приводило ко многим случаям блокировок контента о войне на территории нашей страны.

Как отметил замминистра, возможно, перевод в европейский регион администрирования улучшит ситуацию уже в скором времени.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в США требовали от компаний Apple и Google удалить TikTok из своих магазинов из-за якобы утечки личных данных пользователей.

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