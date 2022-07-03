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США требуют удалить TikTok из App Store и Google Play: названа причина

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Воскресенье 03 июля 2022 16:19
США требуют удалить TikTok из App Store и Google Play: названа причина Фото: США требуют удалить TikTok из App Store и Google Play (pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

Федеральная комиссия связи США (FCC) потребовала от компаний Apple и Google удалить TikTok из своих магазинов приложений в ближайшие дни. Ведомство заявило об утечке личных данных пользователей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного комиссара FCC Брендона Кара.

Американский чиновник опубликовал письма гендиректору Apple Тиму Куку и исполнительному директору Google Сундару Пичаи, в которых предъявлены обвинения по отношению к TikTok.

Отмечается, что у американский властей есть подтверждения утечки данных пользователей приложения, они передаются властям КНР. При этом TikTok называют угрозой национальной безопасности и "волком в овечьей шкуре".

Федеральная комиссия связи просит компании удалить приложение из App Store и Google Play до 8 июля. В случае отказа от Apple и Google потребуют объяснений.

Напомним, в сентябре 2020 года экс-президент США Дональд Трамп подписывал запрет на скачивание приложения TikTok на территории его государства.

Но позже президент США Джо Байден отменил этот указ Трампа и разрешил работу TikTok.

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