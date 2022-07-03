США требуют удалить TikTok из App Store и Google Play: названа причина
Федеральная комиссия связи США (FCC) потребовала от компаний Apple и Google удалить TikTok из своих магазинов приложений в ближайшие дни. Ведомство заявило об утечке личных данных пользователей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного комиссара FCC Брендона Кара.
Американский чиновник опубликовал письма гендиректору Apple Тиму Куку и исполнительному директору Google Сундару Пичаи, в которых предъявлены обвинения по отношению к TikTok.
Отмечается, что у американский властей есть подтверждения утечки данных пользователей приложения, они передаются властям КНР. При этом TikTok называют угрозой национальной безопасности и "волком в овечьей шкуре".
Федеральная комиссия связи просит компании удалить приложение из App Store и Google Play до 8 июля. В случае отказа от Apple и Google потребуют объяснений.
Напомним, в сентябре 2020 года экс-президент США Дональд Трамп подписывал запрет на скачивание приложения TikTok на территории его государства.
Но позже президент США Джо Байден отменил этот указ Трампа и разрешил работу TikTok.
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