ua ru
Пт, 22 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

TikTok перевів Україну до європейського регіону: що це дасть користувачам

Новость на русском →
П'ятниця 22 липня 2022 16:10
TikTok перевів Україну до європейського регіону: що це дасть користувачам Фото: TikTok перевів Україну до європейського регіону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

TikTok перевів Україну до європейського регіону. Можливо, адміністрація платформи припинить блокувати відео про війну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра цифрової трансформації з розвитку IT Олександр Борняков в ефірі "24 каналу".

За словами Борнякова, раніше Україна перебувала в російському регіоні адміністрування платформи. Це, зі свого боку, призводило до багатьох випадків блокувань контенту про війну на території нашої країни.

Як відзначив заступник міністра, можливо, переведення до європейського регіону адміністрування покращить ситуацію вже незабаром.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в США вимагали від компаній Apple і Google видалити TikTok зі своїх магазинів через нібито витік особистих даних користувачів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Російська Федерація
NEWS
Дзеркальні договори у Туреччині. Що відомо наразі про зернову угоду
Дзеркальні договори у Туреччині. Що відомо наразі про зернову угоду
DAILY
Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років