UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

TikTok может отслеживать действия пользователя: как это происходит

Фото: TikTok может отслеживать действия пользователя: как это происходит (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Браузер, встроенный в мобильное приложение iOS-версии TikTok способен незаметно отслеживать все нажатия и ввод с клавиатуры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.

Исследователь Феликс Краузе заявил, что TikTok для iOS отслеживает каждое нажатие клавиш на веб-сайтах, которые открываются с помощью встроенного в программу браузера.

"Мы не можем знать, зачем TikTok делает это, но с технической точки зрения это эквивалентно установке кейлоггера на сторонних сайтах. Исследование показало, что нет возможности предотвратить запуск кода отслеживания, если пользователь открывает ссылку в программе TikTok", - заявил Краузе.

Краузе заметил, что единственный способ избежать отслеживания - не использовать встроенный в программу браузер.

В TikTok, со своей стороны, заявили, что исследования Краузе "неверны и вводят в заблуждение". Представитель приложения утверждает, что наличие кода JavaScript не означает, что программа делает что-то вредное.

"Мы не имеем возможности узнать, какие данные собирает наш встроенный браузер. Вопреки утверждению в отчете, мы не собираем данные о нажатии клавиш или вводе текста через этот код, который используется исключительно для отладки, устранения неполадок и мониторинга производительности", - заявил представитель.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что мобильные приложения Facebook и Instagram также способны отслеживать активность пользователя на страницах благодаря встроенному коду JavaScript.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
TikTok