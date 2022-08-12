Встроенный в Facebook и Instagram браузер способен "следить" за пользователем

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Engadget .

По словам эксперта по кибербезопасности и бывшего инженера Google Феликса Краузе, во время перехода по ссылкам из приложений Facebook и Instagram, страницы открываются во встроенном приложении браузере, который принадлежит Meta, а не в том, который выбрал лично пользователь.

После открытия страницы добавляется код, который помогает отслеживать все действия. Речь идет о нажатии кнопок, ссылок, выделении текста, создании снимков экрана, вводе паролей, адресов и номеров банковских карт.

Meta, со своей стороны, не стала отрицать подобную модификацию и отметила, что пользователи могут отказаться от отслеживания своих действий. Как отмечает компания, эта информация ей необходима для работы с целевой рекламой. Также Meta добавляет, что браузер, который встроен в WhatsApp, не является модифицированным.