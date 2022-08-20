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TikTok може відстежувати дії користувача: як це відбувається

Фото: TikTok може відслідковувати дії користувача: як це відбувається (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Браузер, вбудований у мобільний застосунок iOS-версії TikTok здатний непомітно відстежувати всі натискання та введення з клавіатури.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TechCrunch.

Дослідник Фелікс Краузе заявив, що TikTok для iOS відстежує кожне натискання клавіш на вебсайтах, які відкриваються за допомогою вбудованого в програму браузера.

"Ми не можемо знати, навіщо TikTok робить це, але з технічної точки зору це еквівалентно встановленню кейлоггера на сторонніх сайтах. Дослідження показало, що немає можливості запобігти запуску коду відстеження, якщо користувач відкриває посилання в програмі TikTok", - заявив Краузе.

Краузе зауважив, що єдиний спосіб уникнути відстежування - не використовувати вбудований в програму браузер.

В TikTok, зі свого боку, заявили, що дослідження Краузе "невірні й вводять в оману". Представник застосунку стверджує, що наявність коду JavaScript не означає, що програма робить щось шкідливе.

"Ми не маємо можливості дізнатися, які дані збирає наш вбудований браузер. Всупереч твердженням у звіті, ми не збираємо дані про натискання клавіш або введення тексту через цей код, який використовується виключно для налагодження, усунення несправностей та моніторингу продуктивності", - заявив представник.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що мобільні застосунки Facebook й Instagram також здатні відстежувати активність користувача на сторінках завдяки вбудованому коду JavaScript.

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