У TikTok набирає популярності небезпечний тренд. У поліції дали поради дітям і батькам

У TikTok набирає популярності небезпечний тренд, через який діти отримують травми. У поліції дали поради.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.
Так, у соціальній мережі TikTok поширюється небезпечний челендж, у якому діти виготовляють саморобні петарди.
"Наслідки таких "експериментів" катастрофічні: хімічні опіки, шрами на обличчі й руках, а в деяких випадках - тривале лікування. Медики наголошують: подібні травми можуть залишитися на все життя", - розповідають правоохоронці.
Для дітей:
Для батьків:
"Якщо ви знаєте про випадки поширення небезпечних челенджів або травмування дітей, не залишайтеся осторонь - звертайтеся за номером 102", - радять у поліції.
Небезпечний тренд із TikTok останнім часом став причиною серйозних травм у дітей. Зокрема, у Львові трьох хлопчиків госпіталізували з глибокими хімічними опіками обличчя. Усі вони намагалися створити саморобну "петарду" за інструкцією з соцмережі.
Нагадаємо, що в Україні не вперше обговорюють можливе блокування TikTok. Не виключено, що це питання знову постане, враховуючи той факт, що TikTok готується припинити роботу в США 19 січня.
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