У TikTok набирає популярності небезпечний тренд. У поліції дали поради дітям і батькам

Небепечний тренд у TikTok

Небезпечний тренд із TikTok останнім часом став причиною серйозних травм у дітей. Зокрема, у Львові трьох хлопчиків госпіталізували з глибокими хімічними опіками обличчя. Усі вони намагалися створити саморобну "петарду" за інструкцією з соцмережі.

Нагадаємо, що в Україні не вперше обговорюють можливе блокування TikTok. Не виключено, що це питання знову постане, враховуючи той факт, що TikTok готується припинити роботу в США 19 січня.

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