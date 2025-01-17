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В TikTok набирает популярность опасный тренд. В полиции дали советы детям и родителям

Фото: в полиции дали советы, как уберечь детей от опасного популярного тренда в TikTok (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В TikTok набирает популярность опасный тренд, из-за которого дети получают травмы. В полиции дали советы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

Так, в социальной сети TikTok распространяется опасный челлендж, в котором дети изготавливают самодельные петарды.

"Последствия таких "экспериментов" катастрофические: химические ожоги, шрамы на лице и руках, а в некоторых случаях - длительное лечение. Медики отмечают: подобные травмы могут остаться на всю жизнь", - рассказывают правоохранители.

Что нужно знать и делать?

Для детей:

  • Не повторяйте опасные действия, которые вы видите в соцсетях. Жизнь и здоровье гораздо важнее любых просмотров или лайков;
  • Если друзья предлагают принять участие в таких "челленджах", скажите твердое "нет" и немедленно расскажите об этом взрослым;
  • Сообщите учителям или родителям, если знаете кого-то, кто планирует делать опасные "эксперименты".

Для родителей:

  • Контролируйте, какие видео и челленджи просматривает ваш ребенок в интернете;
  • Объясните детям, что "лайки" в соцсетях не стоят их здоровья и жизни;
  • Доверчиво общайтесь с детьми и рассказывайте о последствиях опасных действий.

"Если вы знаете о случаях распространения опасных челленджей или травмирования детей, не оставайтесь в стороне - обращайтесь по номеру 102", - советуют в полиции.

Небезопасный тренд в TikTok

Опасный тренд из TikTok в последнее время стал причиной серьезных травм у детей. В частности, во Львове трех мальчиков госпитализировали с глубокими химическими ожогами лица. Все они пытались создать самодельную "петарду" по инструкции из соцсети.

Напомним, что в Украине не впервые обсуждают возможную блокировку TikTok. Не исключено, что этот вопрос снова встанет, учитывая тот факт, что TikTok готовится прекратить работу в США 19 января.

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