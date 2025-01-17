В TikTok набирает популярность опасный тренд. В полиции дали советы детям и родителям

Небезопасный тренд в TikTok

Опасный тренд из TikTok в последнее время стал причиной серьезных травм у детей. В частности, во Львове трех мальчиков госпитализировали с глубокими химическими ожогами лица. Все они пытались создать самодельную "петарду" по инструкции из соцсети.

Напомним, что в Украине не впервые обсуждают возможную блокировку TikTok. Не исключено, что этот вопрос снова встанет, учитывая тот факт, что TikTok готовится прекратить работу в США 19 января.

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