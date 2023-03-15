TikTok может отделиться от материнской компании, чтобы избежать блокировки, - Bloomberg
Руководство соцсети TikTok рассматривает возможность отделения от материнской компании ByteDance, чтобы избежать блокировки в США и странах Евросоюза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Также таким образом менеджмент компании надеется устранить обеспокоенность американских властей в области национальной безопасности. Подобный шаг на данный момент рассматривается как "крайняя мера" на тот случай, если TikTok не удастся убедить власти США в отсутствии угрозы соцсети для американской нацбезопасности.
Сейчас мобильное приложение проходит проверку национальной безопасности Комитетом по иностранным инвестициям в Соединенных Штатах.
TikTok, которым пользуются более 100 млн американцев, подвергается все большей критике из-за опасений, что пользовательские данные могут оказаться в руках китайского правительства. Генеральный директор TikTok Шоу Зи Чу должен выступить перед Конгрессом США на следующей неделе.
Ранее сообщалось, что Белый дом поддержал законопроект RESTRICT, который позволит федеральному правительству регулировать и даже запрещать иностранные технологии, включая TikTok.
Напомним, что администрация Белого дома приказала всем федеральным агентствам в течение 30 дней удалить TikTok из всех правительственных устройств.
Кроме того, два крупнейших руководящих учреждения Европейского Союза запретили использование TikTok на телефонах сотрудников по соображениям кибербезопасности.
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