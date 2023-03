Білий дім підтримав законопроєкт, за допомогою якого можуть заблокувати TikTok у США, - ЗМІ

Законопроект, який отримав назву "Restricting the Emergence of Security Threats that Risk Information and Communications Technology Act", або скорочено - RESTRICT Act, був створений сенаторами з обох партій. Він передбачає надання Міністру торгівлі широких повноважень регулювати технології, які виробляються країнами, що мають "холодні" відносини з США, зокрема Китаєм, Кубою, Іраном, Північною Кореєю, Росією та Венесуелою.

Білий дім назвав законопроєкт "системним каркасом для вирішення загроз, пов'язаних з технологіями, для безпеки американців."

Видання NBC зазначає, що хоча в законопроекті не йдеться про заборону TikTok напряму, сенатори, які його внесли, неодноразово згадували про загрозу цієї соціальної мережі, яка надає Китаю доступ до великої кількості інформації.

"Широко відомо, що TikTok - це загроза для національної безпеки. Я особливо стурбований зв'язками TikTok з Комуністичною партією Китаю, яка неодноразово шпигувала за американськими громадянами", - сказав сенатор Джон Тун, член республіканського лідерства та старший член Комітету з комерції, який є співавтором законопроекту.