З TikTok на фронт: стало відомо, як Росія вербує китайців для війни проти України

Зеленський зазначив, що є чітке розуміння механізму вербування громадян Китаю. Однією з основних схем, за словами президента, є використання соціальних мереж, таких як TikTok та інші популярні китайські платформи, де російська сторона поширює рекламні ролики, які закликають до вступу в ряди бойовиків.

За його словами, офіційний Пекін має інформацію про ці вербувальні дії.

"Офіційний Пекін про це знає. Росіянами через китайські соцмережі розповсюджуються рекламні ролики про вербування. Не таємне вербування - це важливо. Може, є ще і таємне", - зауважив глава держави.

Згідно з заявою президента, після вербування китайці прибувають до Росії, де проходять медичне обстеження, що триває 3-4 дні. Потім вони перебувають у навчальних центрах від 1 до 2 місяців, після чого відправляються на фронт в Україну.

Зеленський зауважив, що громадяни Китаю в Росії отримують міграційні картки та картки платіжної системи "Мир", на які виплачуються відповідні кошти.