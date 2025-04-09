З TikTok на фронт: стало відомо, як Росія вербує китайців для війни проти України

За його словами, офіційний Пекін має інформацію про ці вербувальні дії.
"Офіційний Пекін про це знає. Росіянами через китайські соцмережі розповсюджуються рекламні ролики про вербування. Не таємне вербування - це важливо. Може, є ще і таємне", - зауважив глава держави.
Згідно з заявою президента, після вербування китайці прибувають до Росії, де проходять медичне обстеження, що триває 3-4 дні. Потім вони перебувають у навчальних центрах від 1 до 2 місяців, після чого відправляються на фронт в Україну.
Зеленський зауважив, що громадяни Китаю в Росії отримують міграційні картки та картки платіжної системи "Мир", на які виплачуються відповідні кошти.