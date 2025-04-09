С TikTok на фронт: стало известно, как Россия вербует китайцев для войны против Украины

Зеленский отметил, что есть четкое понимание механизма вербовки граждан Китая. Одной из основных схем, по словам президента, является использование социальных сетей, таких как TikTok и другие популярные китайские платформы, где российская сторона распространяет рекламные ролики, призывающие к вступлению в ряды боевиков.

По его словам, официальный Пекин располагает информацией об этих вербовочных действиях.

"Официальный Пекин об этом знает. Россиянами через китайские соцсети распространяются рекламные ролики о вербовке. Не тайная вербовка - это важно. Может, есть еще и тайная", - отметил глава государства.

Согласно заявлению президента, после вербовки китайцы прибывают в Россию, где проходят медицинское обследование, которое длится 3-4 дня. Затем они находятся в учебных центрах от 1 до 2 месяцев, после чего отправляются на фронт в Украину.

Зеленский отметил, что граждане Китая в России получают миграционные карты и карты платежной системы "Мир", на которые выплачиваются соответствующие средства.