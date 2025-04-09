З TikTok на фронт: стало відомо, як Росія вербує китайців для війни проти України
Російська Федерація використовує TikTok, щоб вербувати громадян Китаю на війну проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського під час зустрічі з журналістами.
Зеленський зазначив, що є чітке розуміння механізму вербування громадян Китаю. Однією з основних схем, за словами президента, є використання соціальних мереж, таких як TikTok та інші популярні китайські платформи, де російська сторона поширює рекламні ролики, які закликають до вступу в ряди бойовиків.
За його словами, офіційний Пекін має інформацію про ці вербувальні дії.
"Офіційний Пекін про це знає. Росіянами через китайські соцмережі розповсюджуються рекламні ролики про вербування. Не таємне вербування - це важливо. Може, є ще і таємне", - зауважив глава держави.
Згідно з заявою президента, після вербування китайці прибувають до Росії, де проходять медичне обстеження, що триває 3-4 дні. Потім вони перебувають у навчальних центрах від 1 до 2 місяців, після чого відправляються на фронт в Україну.
Зеленський зауважив, що громадяни Китаю в Росії отримують міграційні картки та картки платіжної системи "Мир", на які виплачуються відповідні кошти.
Зауважимо, що вчора, 8 квітня, українські Збройні сили вперше взяли в полон громадян Китаю, які воювали на боці Російської Федерації.
Ця подія викликала значний резонанс, оскільки до цього моменту участь китайських громадян у бойових діях не була підтверджена на офіційному рівні.
Відомо, що затримані були взяті в полон під час бойових дій на сході України, що підтверджує інформацію про їх участь у війні.
Докладніше про ситуацію читайте в матеріалі "Росія втягує Китай у війну. Перші солдати КНР потрапили в полон ЗСУ: що відомо".
Зауважимо, що раніше сьогодні український президент повідомив, що Україна вже має дані про понад 150 громадян Китаю, що воюють на боці РФ. Водночас він наголосив, що китайців, що погодились вступити в армію РФ може бути більше.
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