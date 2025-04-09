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З TikTok на фронт: стало відомо, як Росія вербує китайців для війни проти України

Україна, Середа 09 квітня 2025 20:21
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З TikTok на фронт: стало відомо, як Росія вербує китайців для війни проти України Фото: Росія вербує китайців для війни проти України (eng.chinamil.com.cn)
Автор: Каріна Левицька

Російська Федерація використовує TikTok, щоб вербувати громадян Китаю на війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського під час зустрічі з журналістами.

Зеленський зазначив, що є чітке розуміння механізму вербування громадян Китаю. Однією з основних схем, за словами президента, є використання соціальних мереж, таких як TikTok та інші популярні китайські платформи, де російська сторона поширює рекламні ролики, які закликають до вступу в ряди бойовиків.

За його словами, офіційний Пекін має інформацію про ці вербувальні дії.

"Офіційний Пекін про це знає. Росіянами через китайські соцмережі розповсюджуються рекламні ролики про вербування. Не таємне вербування - це важливо. Може, є ще і таємне", - зауважив глава держави.

Згідно з заявою президента, після вербування китайці прибувають до Росії, де проходять медичне обстеження, що триває 3-4 дні. Потім вони перебувають у навчальних центрах від 1 до 2 місяців, після чого відправляються на фронт в Україну.

Зеленський зауважив, що громадяни Китаю в Росії отримують міграційні картки та картки платіжної системи "Мир", на які виплачуються відповідні кошти.

Зауважимо, що вчора, 8 квітня, українські Збройні сили вперше взяли в полон громадян Китаю, які воювали на боці Російської Федерації.

Ця подія викликала значний резонанс, оскільки до цього моменту участь китайських громадян у бойових діях не була підтверджена на офіційному рівні.

Відомо, що затримані були взяті в полон під час бойових дій на сході України, що підтверджує інформацію про їх участь у війні.

Докладніше про ситуацію читайте в матеріалі "Росія втягує Китай у війну. Перші солдати КНР потрапили в полон ЗСУ: що відомо".

Зауважимо, що раніше сьогодні український президент повідомив, що Україна вже має дані про понад 150 громадян Китаю, що воюють на боці РФ. Водночас він наголосив, що китайців, що погодились вступити в армію РФ може бути більше.

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