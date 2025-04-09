С TikTok на фронт: стало известно, как Россия вербует китайцев для войны против Украины
Российская Федерация использует TikTok, чтобы вербовать граждан Китая на войну против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского во время встречи с журналистами.
Зеленский отметил, что есть четкое понимание механизма вербовки граждан Китая. Одной из основных схем, по словам президента, является использование социальных сетей, таких как TikTok и другие популярные китайские платформы, где российская сторона распространяет рекламные ролики, призывающие к вступлению в ряды боевиков.
По его словам, официальный Пекин располагает информацией об этих вербовочных действиях.
"Официальный Пекин об этом знает. Россиянами через китайские соцсети распространяются рекламные ролики о вербовке. Не тайная вербовка - это важно. Может, есть еще и тайная", - отметил глава государства.
Согласно заявлению президента, после вербовки китайцы прибывают в Россию, где проходят медицинское обследование, которое длится 3-4 дня. Затем они находятся в учебных центрах от 1 до 2 месяцев, после чего отправляются на фронт в Украину.
Зеленский отметил, что граждане Китая в России получают миграционные карты и карты платежной системы "Мир", на которые выплачиваются соответствующие средства.
Заметим, что вчера, 8 апреля, украинские Вооруженные силы впервые взяли в плен граждан Китая, которые воевали на стороне Российской Федерации.
Это событие вызвало значительный резонанс, поскольку до этого момента участие китайских граждан в боевых действиях не было подтверждено на официальном уровне.
Известно, что задержанные были взяты в плен во время боевых действий на востоке Украины, что подтверждает информацию об их участии в войне.
Подробнее о ситуации читайте в материале "Россия втягивает Китай в войну. Первые солдаты КНР попали в плен ВСУ: что известно".
Заметим, что ранее сегодня украинский президент сообщил, что Украина уже имеет данные о более 150 гражданах Китая, воюющих на стороне РФ. В то же время он отметил, что китайцев, которые согласились вступить в армию РФ может быть больше.
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