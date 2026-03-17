Тікати чи завмерти: як вижити при зустрічі з ведмедем в Карпатах

Головне:

Поведінка при зустрічі: у разі зустрічі з ведмедем слід зберігати спокій, не тікати та повільно відступати, уникаючи різких рухів і шуму.

Чому це важливо: ведмеді можуть розвивати швидкість до 50 км/год, тому втеча лише підвищує ризик небезпечної ситуації.

Чи небезпечний ведмідь: бурий ведмідь зазвичай уникає людей і не розглядає їх як здобич, але може атакувати, якщо відчуває загрозу - особливо ведмедиця з малятами.

Де мешкають: основна популяція зосереджена в Карпатах, де нині налічується близько 350 особин, іноді тварин фіксують і на Поліссі.

Охоронний статус: вид занесений до Червоної книги України.

Як уникнути зустрічі: у місцях проживання ведмедів радять рухатися стежками, створювати помірний шум і не залишати їжу чи сміття.

Бурий ведмідь (Ursus arctos) - найкрупніший хижак фауни України. Самці можуть важити до 300 кг і більше, самки - до 200 кг. Попри значні розміри, ведмеді здатні розвивати швидкість до 50 км/год на коротких дистанціях, добре лазять по деревах.

Ведмідь вирізняється значною силою, швидкістю та спритністю, які значно перевищують людські можливості.

Фото: ведмежа в Карпатах (WWF-Україна, Ужанський НПП)

Наразі, за офіційними оцінками, в Українських Карпатах мешкає близько 350 бурих ведмедів. Останніми роками їх також періодично фіксують на території Полісся.

Чи небезпечний ведмідь для людини?

Ведмідь не розглядає людину як здобич і не шукає можливості для нападу. Водночас він може становити небезпеку, якщо відчуває загрозу для себе або свого потомства. У більшості випадків ведмеді уникають зустрічей з людьми, якщо заздалегідь відчує їхню присутність.

Втім, є ситуації, коли ризик значно зростає - зокрема, якщо ви опинилися поблизу ведмедиці з ведмежатами. У такому разі самка сприймає будь-яку істоту як загрозу і може захищати потомство.

Фото: ведмедиця в Карпатах (WWF-Україна, Ужанський НПП)

"Загалом бурий ведмідь не є агресивним. Найчастіше основне правило в лісі - треба гучно себе поводити: тварина чує вас заздалегідь і не буде йти назустріч з людиною, вона здалеку відійде і триматиме дистанцію. Якщо самка з малими - вона дуже агресивна. Якщо бачите ведмежа, ні в якому разі не підходьте і не фотографуйтеся - треба тихенько відходити, щоби не злякати маля і воно не почало кликати на допомогу ведмедицю", - підкреслює Ігор Дикий, зоолог, менеджер проєктів "Рідкісні види" Всесвітнього фонду природи WWF-Україна.

Як поводитися у лісі, де мешкають великі хижаки?

Пересувайтеся стежками. Так ведмеді розуміють, що це територія, якою користуються люди, і зазвичай уникають таких місць.

Намагайтеся триматись відкритих місць, уникайте тривалого просування через ягідники або чагарники з обмеженим полем зору в місцях можливого скупчення ведмедів. Необхідно також пам'ятати, що рівень небезпеки підвищується в темну частину доби.

Не підходьте до туш померлих крупних тварин.

Створюйте помірний шум. Розмовляйте або наспівуйте - це допоможе тваринам завчасно почути вас і не наближатися.

Не приваблюйте тварин їжею. Не залишайте недоїдки чи сміття в лісі - їхній запах може привернути увагу диких тварин. Навіть закопані органічні залишки будуть приваблювати ведмедя.

При облаштуванні табору або тимчасової ночівлі необхідно впевнитись, що поблизу обраного місця немає слідів життєдіяльності ведмедя (відбитків лап, екскрементів або обдертої кори на деревах). Якщо можливо, краще уникати ночівлі на необлаштованих стоянках в місцях перебування ведмедів. Намети треба ставити на відкритих місцях з достатнім оглядом.

Чому ведмеді наближаються до людських поселень?

Ведмеді можуть з’являтися поблизу сіл і міст з кількох причин:

Наближення людини до дикої природи. Розвиток населених пунктів і транспортної інфраструктури призводить до того, що житло людей дедалі частіше межує з лісами.

Фрагментація оселищ. Природні території скорочуються і розділяються, через що тваринам стає складніше знаходити достатньо їжі в дикій природі.

Легкий доступ до здобичі. Незахищені свійські тварини на пасовищах і полонинах можуть приваблювати хижаків, бо є для них легкою здобиччю.

Джерела їжі біля осель. Городи, сади та залишки їжі можуть приваблювати тварин, особливо навесні, коли вони виснажені після зими.

Сміттєзвалища. Неорганізовані або відкриті смітники стають постійним і легкодоступним джерелом корму.

Що робити якщо ви таки зустрілись з ведмедем?

Фото: що робити, якщо зустріли ведмедя (інфографіка WWF-Україна, Ужанський НПП)

Експерти WWF-Україна при зустрічі з ведмедем радять діяти таким чином:

Зберігайте спокій. Не намагайтеся одразу бігти і тікати - ведмеді здатні бігти швидко і протягом тривалого часу. Навіть дуже добре фізично підготовленій людині буде важко змагатися з ними.

Повільно відступайте. Не повертаючись спиною, неспішно відступайте на безпечну відстань.

Уникайте різких рухів і шуму. Не панікуйте, не кричіть і не намагайтеся відлякувати тварину камінням, палицями чи іншими предметами - реакція ведмедя може бути непередбачуваною.

За потреби відволічіть увагу. Можна обережно залишити перед собою річ (наприклад, шапку чи куртку), щоб на короткий час зацікавити тварину. Поки тварина буде досліджувати незнайому для неї річ, у вас буде час відійти від неї на безпечну відстань.