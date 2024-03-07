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У Тихому океані розбився мексиканський військовий гелікоптер: є загиблі

Фото: у Тихому океані розбився мексиканський військовий гелікоптер: є загиблі (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

У середу, 6 березня, військово-морські сили Мексики заявили, що один з їхніх гелікоптерів впав у Тихий океан невдовзі після зльоту з палуби патрульного корабля. Попередньо загинуло 3 військових, ще 2 - зникли безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Гелікоптер Eurocopter Panther злетів з океанського патрульного корабля далекого плавання за 200 морських миль (370 кілометрів) на південний захід від тихоокеанського узбережжя порту Лазаро-Карденас. Військово-морські сили Мексики регулярно патрулюють в цій області для виявлення таємних морських вантажів кокаїну.

Пошуки зниклих безвісти в середу ще тривають, а ймовірні причини катастрофи встановлюються. На борту гелікоптера перебувало 8 осіб: трьох вдялося врятувати та доставити до госпіталю, їхній стан стабільний, повідомили у флоті.

Двоє загиблих були військовослужбовцями ВМС Мексики.

Це друга військова аварія в Мексиці за останні два тижні, в результаті якої загинуло близько десяти військовослужбовців.

Нагадаємо, 24 січня у Бєлгородській області впав військовий літак Іл-76. Губернатор регіону підтвердив, що в Корочанському районі відбулася надзвичайна подія. У мережі також з'явилялися відеозаписи з місця падіння військово-транспортного літака Іл-76.

Міністерство оборони РФ стверджує, що на борту Іл-76 перебувало 65 полонених бійців ЗСУ. Військових нібито везли на обмін у Бєлгородську область. Крім того, за даними росіян, на борту знаходилися шість членів екіпажу та троє супроводжуючих.

Раніше повідомлялося про авіакатастрофу військового літака США над Середземним морем. Загинуло 5 людей. Літак Військово-повітряних сил США зазнав авіакатастрофи над східною частиною Середземного моря під час тренувань.

У Європейському командуванні США (EUCOM) не повідомлялося про ознаки збиття та індикаторів ворожої діяльності.

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