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Авіакатастрофа військового літака США над Середземним морем: ЗМІ повідомили про загиблих

Неділя 12 листопада 2023 19:33
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Авіакатастрофа військового літака США над Середземним морем: ЗМІ повідомили про загиблих Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Внаслідок авіакатастрофи американського військового літака, яке напередодні сталося над Середземним морем, загинули п'ятеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста "Голосу Америки" у Twitter.

"5 військовослужбовців загинули внаслідок аварії американського військового літака у Східному Середземномор'ї", - написав він.

Авіакатастрофа

Напередодні літак Військово-повітряних сил США під час навчань розбився над східною частиною Середземного моря. Причини авіакатастрофи досі невідомі.

У EUCOM зазначили, що поки що не виявлено ознак того, що літак був збитий і що "немає ознак" ворожої діяльності.

Авіакатастрофи у ВПС США

Наприкінці серпня військовий вертоліт Сполучених Штатів Boeing MV-22B Osprey розбився під час спільних навчань разом із Австралією та Філіппінами. На його борту перебували 23 військовослужбовці.

Того ж місяця у авіабази Мірамар у Каліфорнії розбився американський винищувач -бомбардувальник F-18 Hornet.

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