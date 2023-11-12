Авіакатастрофа військового літака США над Середземним морем: ЗМІ повідомили про загиблих

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста "Голосу Америки" у Twitter.

"5 військовослужбовців загинули внаслідок аварії американського військового літака у Східному Середземномор'ї", - написав він.

Авіакатастрофа

Напередодні літак Військово-повітряних сил США під час навчань розбився над східною частиною Середземного моря. Причини авіакатастрофи досі невідомі.

У EUCOM зазначили, що поки що не виявлено ознак того, що літак був збитий і що "немає ознак" ворожої діяльності.

Авіакатастрофи у ВПС США

Наприкінці серпня військовий вертоліт Сполучених Штатів Boeing MV-22B Osprey розбився під час спільних навчань разом із Австралією та Філіппінами. На його борту перебували 23 військовослужбовці.

Того ж місяця у авіабази Мірамар у Каліфорнії розбився американський винищувач -бомбардувальник F-18 Hornet.

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