У Тихому океані розбився мексиканський військовий гелікоптер: є загиблі

У середу, 6 березня, військово-морські сили Мексики заявили, що один з їхніх гелікоптерів впав у Тихий океан невдовзі після зльоту з палуби патрульного корабля. Попередньо загинуло 3 військових, ще 2 - зникли безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Гелікоптер Eurocopter Panther злетів з океанського патрульного корабля далекого плавання за 200 морських миль (370 кілометрів) на південний захід від тихоокеанського узбережжя порту Лазаро-Карденас. Військово-морські сили Мексики регулярно патрулюють в цій області для виявлення таємних морських вантажів кокаїну.

Пошуки зниклих безвісти в середу ще тривають, а ймовірні причини катастрофи встановлюються. На борту гелікоптера перебувало 8 осіб: трьох вдялося врятувати та доставити до госпіталю, їхній стан стабільний, повідомили у флоті.

Двоє загиблих були військовослужбовцями ВМС Мексики.

Це друга військова аварія в Мексиці за останні два тижні, в результаті якої загинуло близько десяти військовослужбовців.